События

19:10 23.12.2019

Франция впервые нанесла удар с беспилотника, ликвидированы семь боевиков в Мали

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Франция впервые нанесла удар с беспилотника, ликвидированы семь боевиков в Мали

Французские военные впервые задействовали беспилотник, чтобы нанести удар по цели - в центральном районе Мали, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на главу Минобороны Франции Флоранс Парли.

Таким образом, уточняет AP, Франция присоединилась к небольшому числу стран, которая применяет ударные беспилотники.

В результате удара в субботу ликвидированы семь исламских экстремистов.

Флоранс Парли сообщила, что французские военные успешно протестировали в боевых условиях беспилотники MQ-9 Reaper, и подчеркнула, что с их помощью военнослужащие Франции смогут действовать более точно и гибко.

Министр добавила, что армия Франции при использовании беспилотников будет соблюдать нормы участия в вооруженном конфликте.

В субботу, когда военные задействовали беспилотник в Мали, президент Франции Эмманюэль Макрон находился в этом регионе - в Кот-д'Ивуаре, где Париж располагает военной базой.

Основная задача французского контингента в Мали заключается в оказании помощи в борьбе против местных экстремистских группировок.

Теги: #беспилотник #франция #мали #удар
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