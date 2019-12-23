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18:54 23.12.2019

Экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле на Институтской, готовят на обмен – СМИ

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Экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле на Институтской, готовят на обмен – СМИ

Украинская сторона планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", обвиняемых в расстреле людей в центре Киева 20 февраля 2014г, в рамках обмена пленных, передает интернет-издание "Hromadske" со ссылкой на источники, близкие к судебному делу.

"Этим экс-беркутовцам готовят изменения меры пресечения, об этом должны заботиться прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры… Решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны…", - говорится в заметке, обнародованной в понедельник вечером.

По данным издания, 24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в центре Киева, и на нем прокуроров и обязывают изменить меру пресечения обвиняемым.

"Именно сегодня, 23 декабря, на переговорах в Минске договорились об обмене пленных до конца года", - говорится в сообщении.

Теги: #майдан #обмен #беркут
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