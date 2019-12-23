В Киеве в Гидропарке неизвестный застрелил мужчину, полиция проводит поисковую спецоперацию

Полиция в Киеве проводит специальную операцию по розыску злоумышленника, который застрелил киевлянина в Днепровском районе.

"По спецлинии 102 поступило сообщение, что в парке "Гидропарк" ранен мужчина. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи, патрульные полицейские и врачи. Предварительно установлено, что мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте", - сообщает полиция Киева на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что сейчас полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства.

"В Киеве проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении происшествию правовой квалификации.