Работники и пассажиры Центрального ж/д вокзала в Киеве эвакуированы в связи с проверкой сообщения о минировании – "Укрзализныця"

Сотрудники и пассажиры Центрального железнодорожного вокзала в Киеве эвакуированы (вокзал станции "Киев-Пассажирский") в понедельник после поступившего анонимного сообщения о минировании, сообщается на странице "Укрзализныци" в Facebook.

"Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.