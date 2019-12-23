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17:33 23.12.2019

Работники и пассажиры Центрального ж/д вокзала в Киеве эвакуированы в связи с проверкой сообщения о минировании – "Укрзализныця"

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Работники и пассажиры Центрального ж/д вокзала в Киеве эвакуированы в связи с проверкой сообщения о минировании – "Укрзализныця"

Сотрудники и пассажиры Центрального железнодорожного вокзала в Киеве эвакуированы (вокзал станции "Киев-Пассажирский") в понедельник после поступившего анонимного сообщения о минировании, сообщается на странице "Укрзализныци" в Facebook.

"Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Теги: #киев #минирование #укрзализныця #вокзал
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