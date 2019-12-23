На видеоконференции ТКГ договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в ходе видеоконференции в понедельник договорились об обоюдном освобождении удерживаемых лиц в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до конца 2019 года.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже", - написала на своей странице в соцсети Facebook в понедельник вечером пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Как сообщалось, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.

19 декабря Кучма заявил, что переговоры по вопросу освобождения заложников в рамках Трехсторонней контактной группы продолжаются, в пятницу 20 декабря стороны попытаются провести скайп-конференцию.

"Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинение - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, только что я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть", - заявил он.

Кучма отметил, что неизвестно, удастся ли прийти к соглашению, но пообещал, что группа приложит все усилия, чтобы удерживаемые украинцы смогли встретить Новый год дома.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ставит вопрос освобождения удерживаемых лиц на первое место: "У него колоссальное желание добиться результата".