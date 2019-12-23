События

17:31 23.12.2019

На видеоконференции ТКГ договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года

2 мин читать
На видеоконференции ТКГ договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в ходе видеоконференции в понедельник договорились об обоюдном освобождении удерживаемых лиц в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до конца 2019 года.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже", - написала на своей странице в соцсети Facebook в понедельник вечером пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Как сообщалось, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.

19 декабря Кучма заявил, что переговоры по вопросу освобождения заложников в рамках Трехсторонней контактной группы продолжаются, в пятницу 20 декабря стороны попытаются провести скайп-конференцию.

"Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинение - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, только что я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть", - заявил он.

Кучма отметил, что неизвестно, удастся ли прийти к соглашению, но пообещал, что группа приложит все усилия, чтобы удерживаемые украинцы смогли встретить Новый год дома.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ставит вопрос освобождения удерживаемых лиц на первое место: "У него колоссальное желание добиться результата".

Теги: #олифер #обмен #ткг #видеоконференция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:57 23.12.2019
В рамках обмена в Украину вернутся те, кого не удалось забрать два года назад, те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево - Лутковская

В рамках обмена в Украину вернутся те, кого не удалось забрать два года назад, те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево - Лутковская

16:59 23.12.2019
Контактная группа по Украине согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года - Грызлов

Контактная группа по Украине согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года - Грызлов

10:49 20.12.2019
Видеоконференцию ТКГ по освобождению удерживаемых в ОРДЛО лиц перенесли на понедельник, 23 декабря

Видеоконференцию ТКГ по освобождению удерживаемых в ОРДЛО лиц перенесли на понедельник, 23 декабря

14:38 19.12.2019
Говорить о том, что переговоры в Минске были сорваны, нет оснований, заявляют в офисе президента Украины

Говорить о том, что переговоры в Минске были сорваны, нет оснований, заявляют в офисе президента Украины

13:54 19.12.2019
Кучма: переговоры по освобождению удерживаемых продолжаются, в пятницу предлагается провести скайп-конференцию

Кучма: переговоры по освобождению удерживаемых продолжаются, в пятницу предлагается провести скайп-конференцию

23:29 18.12.2019
Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе выполнять решения саммита "нормандской четверки"

Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе выполнять решения саммита "нормандской четверки"

23:24 18.12.2019
Сторонам конфликта на Донбассе предстоит сделать шаги, чтобы осуществить обмен удерживаемыми до конца года

Сторонам конфликта на Донбассе предстоит сделать шаги, чтобы осуществить обмен удерживаемыми до конца года

22:13 18.12.2019
В Минске не удалось определить дату нового перемирия, договорились продлить объявленное в июле

В Минске не удалось определить дату нового перемирия, договорились продлить объявленное в июле

21:20 18.12.2019
Глава МИД Украины сообщил об отсутствии прогресса в обновлении списков удерживаемых

Глава МИД Украины сообщил об отсутствии прогресса в обновлении списков удерживаемых

19:36 18.12.2019
В Минске проходит встреча ТКГ – МИД Беларуси

В Минске проходит встреча ТКГ – МИД Беларуси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве в Гидропарке неизвестный застрелил мужчину, полиция проводит поисковую спецоперацию

В рамках обмена в Украину вернутся те, кого не удалось забрать два года назад, те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево - Лутковская

Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемому по делу Шеремета Антоненко

Контактная группа по Украине согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года - Грызлов

В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине - следствие

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве в Гидропарке неизвестный застрелил мужчину, полиция проводит поисковую спецоперацию

Работники и пассажиры Центрального ж/д вокзала в Киеве эвакуированы в связи с проверкой сообщения о минировании – "Укрзализныця"

Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемому по делу Шеремета Антоненко

Белоруского оппозиционера Северинца будут судить за призыв к участию в акции против интеграции с РФ

Половина опрошенных украинцев выступает за присоединение к НАТО – данные "Центра прикладных исследований"

В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине - следствие

Количество зарегистрированных в Украине переселенцев за полтора месяца выросло на 13 тыс – Минсоцполитики

Для борьбы с российской дезинформацией необходимо усиливать качество исторической науки - директор УИНП

Проспект в Харькове не может носить имя Жукова - директор УИНП

Глава УИНП Дробович заявляет о невозможности демонтировать памятник Ватутину в Мариинском парке в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА