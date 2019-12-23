События

17:03 23.12.2019

Белоруского оппозиционера Северинца будут судить за призыв к участию в акции против интеграции с РФ

1 мин читать

Сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павла Северинца вызывают в суд за призыв к участию в несанкционированной акции протеста 7 декабря нынешнего года в Минске.

"В четверг, 26 декабря, во Фрунзенском суде меня будут судить за призыв к первой акции в защиту независимости - 7 декабря", - написал Северинец в Facebook.

Ранее Северинец уже был приговорен к 15 суткам ареста за организацию акции протеста в тот день, но пока не отбывал наказание.

"А еще же 8-е, 20-е, 21-е (декабря, в эти дни проходили аналогичные акции протеста, одним из организаторов которых выступал Северинец - ИФ). Призыв. Участие. Организация. Если за каждый протокол будет 15 суток, сидеть мне ровненько до Чернобыльского шляха 2020 года (традиционно проводится оппозицией в конце апреля - ИФ)", - посетовал политик.

7, 8, 20 и 21 декабря в центре Минска на фоне переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли несанкционированные акции против углубления интеграции двух стран. Мероприятия прошли без задержаний со стороны правоохранительных органов.

В настоящее время Россия и Беларусь ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий для создания союзного государства. Планируется, что все интеграционные дорожные карты вступят в силу с 1 января 2021 года.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В рамках обмена в Украину вернутся те, кого не удалось забрать два года назад, те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево - Лутковская

На видеоконференции ТКГ договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года

Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемому по делу Шеремета Антоненко

Контактная группа по Украине согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года - Грызлов

В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине - следствие

ПОСЛЕДНЕЕ

В рамках обмена в Украину вернутся те, кого не удалось забрать два года назад, те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево - Лутковская

Работники и пассажиры Центрального ж/д вокзала в Киеве эвакуированы в связи с проверкой сообщения о минировании – "Укрзализныця"

На видеоконференции ТКГ договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года

Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемому по делу Шеремета Антоненко

Контактная группа по Украине согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года - Грызлов

Половина опрошенных украинцев выступает за присоединение к НАТО – данные "Центра прикладных исследований"

В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине - следствие

Количество зарегистрированных в Украине переселенцев за полтора месяца выросло на 13 тыс – Минсоцполитики

Для борьбы с российской дезинформацией необходимо усиливать качество исторической науки - директор УИНП

Проспект в Харькове не может носить имя Жукова - директор УИНП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА