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15:44 23.12.2019

Половина опрошенных украинцев выступает за присоединение к НАТО – данные "Центра прикладных исследований"

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Половина опрошенных украинцев выступает за присоединение к НАТО – данные "Центра прикладных исследований"

50.3% населения Украины выступают за присоединение к НАТО, свидетельствуют результаты социологического исследования относительно изменений в отношении общественности к вступлению в НАТО.

"Больше половины населения, 50.3%, если быть точным, считает, что для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты для государства, необходимо вступить в НАТО", - сказал председатель ОО "Центр прикладных исследований" Андрей Каракуц на презентации в Киеве в понедельник.

18% опрошенных поддерживают идею внеблокового статуса Украины, 9% выступают за военный союз Украины с Россией и другими странами СНГ, а более 23% респондентов назвали другие варианты, в частности создание военного союза с США.

"Наиболее активно вступление в НАТО поддерживают жители западного региона (69%), в центральном регионе поддержка НАТО составляет 49%, на севере – 55%, на востоке – 43%, на юге – 29%, на Донбассе – также 29%", - сообщил Каракуц, добавив, что по областям наименьшая поддержка присоединения к Альянсу зафиксирована в Луганской области - около 16%, а самая высокая – во Львовской области – почти 80%.

Согласно исследованию, наибольшее количество украинцев поддерживают идею присоединения к НАТО, потому что Украина может получить гарантии безопасности (77%), а среди противников вступления в НАТО наиболее популярной причиной является негативное влияние от реализации такого курса на отношения с РФ (46%).

Исследование проводилось в ноябре-декабре 2019 года, в опросе приняли участие 2035 человек, оно проводилось по всей Украине, кроме временно оккупированной территории АР Крым, города Севастополь и временно не контролированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0.95 не превышает 2.2.%.

Теги: #украинцы #опрос #нато
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