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15:16 23.12.2019

Количество зарегистрированных в Украине переселенцев за полтора месяца выросло на 13 тыс – Минсоцполитики

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Количество зарегистрированных в Украине переселенцев за полтора месяца выросло на 13 тыс – Минсоцполитики

1 млн 432 тыс 290 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым учтено в Украине по состоянию на 23 декабря 2019 года, сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

Ранее Минсоцполитики сообщало, что по состоянию на 11 ноября 2019 года на учете состоял 1 млн 419 тыс 285 внутренне перемещенных лиц из временно оккупированных территорий, что на 13 тыс 5 человек меньше.

Перед тем за трехмесячный период число переселенцев в Украине выросло на 22 тыс. В то же время с 6 августа 2018 года по 5 августа 2019 года количество внутренне перемещенных лиц сократилось на 119 тысяч.

Теги: #минсоцполитики #переселенцы
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