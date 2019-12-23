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14:56 23.12.2019

Для борьбы с российской дезинформацией необходимо усиливать качество исторической науки - директор УИНП

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Для борьбы с российской дезинформацией необходимо усиливать качество исторической науки - директор УИНП

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявляет, что для борьбы с российской исторической пропагандой необходимо усиливать качество исторической науки в Украине и развивать у населения критическое мышление.

На пресс-конференции в Киеве в понедельник Дробович отметил, что одним из приоритетов работ УИНП будет противодействие российской гибридной агрессии, в частности, борьба с дезинформацией и мифами, которые артикулирует Россия. "Мы усилим свое присутствие, содействуя изданию таких материалов как, например, книга Сергея Громенко о 250 годах российских мифов об истории Крыма, и тому подобное", - сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Глава Института нацпамяти отметил, что последние заявления президента РФ Владимира Путина о "каких-то мнимых исконных землях, которые существуют в сознании политического руководства России", показывают, что для борьбы с этим необходимо усиливать качество исторической науки и развитие критического мышления, а также распространение достоверных и исторически верифицированных материалов, которые будут развенчивать мифы.

Как сообщалось, 20 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что МИД Украины осуждает заявления президента РФ Путина о том, что якобы восточная часть Украины и все Причерноморье - это "исконные русские территории".

Теги: #дробович #пропаганда_рф #уинп
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