События

14:17 23.12.2019

Глава УИНП Дробович заявляет о невозможности демонтировать памятник Ватутину в Мариинском парке в Киеве

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 Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявляет, что в настоящее время нет возможности демонтировать памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве, так как он является могилой военачальника, и сама историческая личность под декоммунизацию не подпадает.

"Фамилии Ватутина нет в списках на декоммунизацию в силу разных обстоятельств. Не знаю, я изучаю этот вопрос. Это во-первых. Во-вторых, даже если бы он был в этих списках, подпадал под декомунизацию, существует отдельное исключение в отношении могил. Это не просто памятник Ватутину - это могила. В таких случаях процедура совсем другая, памятник не может быть демонтирован", - сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Он отметил, что Институт нацпамяти изучает данную ситуацию и, возможно, заинтересованность родственников относительно этого вопроса.

Теги: #уинп #дробович #памятник
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