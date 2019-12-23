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13:35 23.12.2019

Обвиняемый в убийстве ветерана АТО в центре Киева приговорен к 13 годам лишения свободы – прокуратура

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Обвиняемый в убийстве ветерана АТО в центре Киева приговорен к 13 годам лишения свободы – прокуратура

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы Анатолия Чивикова, обвиняемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника в центре Киева в 2017 году, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец

"К 13 годам лишения свободы осужден обвиняемый в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника, которое произошло в июне 2017 года возле Золотых ворот. Несколько минут назад Шевченковский райсуд столицы огласил приговор по этому резонансному делу", - написала Максимец на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, прокурор в дебатах просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы, таким образом, суд полностью поддержал позицию обвинения.

Агентству "Интерфакс-Украина" Максимец уточнила, что подсудимый не признал себя виновным в совершении преступления и просил суд оправдать его.

Как сообщалось, 57-летний Олейник был убит среди бела дня на многолюдной площади в центре Киева после того, как нетрезвый местный житель начал агрессивно приставать к его сыну, накануне закончившего консерваторию, который играл на пианино. Отец музыканта попытался урегулировать конфликт, но получил от нападающего смертельные ножевые ранения в живот и в грудь, от которых скончался на месте.

Убийца, 58-летний Анатолий Чивиков, ранее несудимый, был задержан в тот же день на крыше 5-этажного жилого дома напротив места убийства.

Сергей Олейник в АТО был начальником разведки 1-го батальона 54-й ОМБР, служил в Марьинке, после чего основал и возглавил Всеукраинский профсоюз ветеранов АТО и волонтеров.

Теги: #ветеран #суд #убийство
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