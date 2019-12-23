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13:00 23.12.2019

Для демонтажа изображений Ленина и Сталина с водонапорной башни в Новгород-Северском нужно участие местной общественности - директор УИНП

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Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что для решения вопроса демонтажа мозаичных изображений Владимира Ленина и Иосифа Сталина, размещенных на водонапорной башне в центре г.Новгород-Северский Черниговской области, необходимо более активное участие местной общественности.

"Мы планируем действовать предусмотренным законодательством способом, это нормальная практика для правового государства", - сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакс-Украина" о дальнейших действиях УИНП по вопросу демонтажа этих изображений.

"Институт национальной памяти, к сожалению, не имеет инструментов для прямого физического вмешательства и влияния на объекты коммунистического наследия. Мы обращаемся в полицию, в органы местной власти. Если они не реагируют, соответственно, нарушается закон и продолжается расследование полиции, то мы относительно этого сделаем запрос", - добавил он.

Кроме того, Дробович отметил, что по этому вопросу Институт готов инициировать публичную дискуссию, чтобы побуждать общественность влиять на местную власть.

Позже в комментарии агентству глава УИНП добавил, что важно, чтобы активная общественность города включалась в решение этого вопроса.

"Мы может множество раз обращаться, но нельзя декоммунизацию проводить из Киева. Критическая масса Новгород-Северского, те кто против (портретов Сталина и Ленина - ИФ), должна додавить предусмотренным законом способом: через общественное давление на полицию, через обращения в суд. Только эта активность решит этот вопрос", - сказал он.

Дробович отметил, что Институт нацпамяти может выступить катализатором через проведение обсуждения, чтобы разъяснить общественности механизмы, по которым можно действовать. "В ином случае будет беда, опять будет "совок"… ЦК КПСС решает, кто ваши герои, что вам слушать и смотреть", - провел он аналогию.

На вопрос, о возможной "стихийной декоммунизации", если власти города не демонтируют данные портреты, Дробович отметил, что история показывает, "что если кто-то не выполняет закон, то народ исполняет его сам", и власти города это должны понимать.

Как сообщалось, мозаичные портреты Ленина и Сталина были размещены в 1930-х годах в центре г.Новгород-Северский на водонапорной башне 1901 года постройки рядом с базарной площадью. УИНП констатирует, что данные мозаичные изображения являются символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежат обязательному демонтажу, о чем местная власть уведомлена еще в 2017 году. Также Институт обратился в Генпрокуратуру и Нацполицию с просьбой расследовать наличие портретов в городе.

Позже в сентябре 2018 года прокуратура Черниговской области открыла дело по факту пропаганды символики тоталитарного режима в Новгороде-Северском. Также прокуратура направила письмо к горсовету с предложением провести демонтаж данных портретов.

В свою очередь, Новгород-Северский горсовет считает, что мозаичные портреты Ленина и Сталина не подпадают под декоммунизацию, так как они не являются ни памятниками, ни памятными знаками, и правовой механизм их демонтажа, в том числе органами местного самоуправления, не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом. Позже Новгород-Северский горсовет своим решением отказался демонтировать изображения.

В прокуратуре области отметили, что на данный момент в ходе расследования уголовного производства решается вопрос о назначении искусствоведческой экспертизы с целью установления, являются ли указанные мозаичные изображения памятниками или памятными знаками, которые подлежат демонтажу.

Теги: #декоммунизация #дробович #уинп
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