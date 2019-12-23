В Киевской области полицейский пытался застрелиться из табельного оружия во время дежурства

В Киевской области сотрудник полиции во время суточного дежурства попытался покончить с собой, сообщает пресс-служба полиции области.

"21-летний сотрудник Сквирского отдела полиции, находясь на суточном дежурстве в служебном кабинете, совершил выстрел в голову из табельного огнестрельного оружия. Раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы. За его жизнь борются медики", - указывается в сообщении.

Выяснением обстоятельств происшествия занимается руководство полиции Главного управления области, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты и сотрудники прокуратуры.

Материалы проверки переданы в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения. Устанавливаются причины и обстоятельства попытки самоубийства.