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12:46 23.12.2019

Вопрос демонтажа коммунистической символики на скульптуре "Родина мать" еще не решен из-за высокой стоимости работ – директор УИНП

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Вопрос демонтажа коммунистической символики на скульптуре "Родина мать" еще не решен из-за высокой стоимости работ – директор УИНП

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявляет о наличии решения по демонтажу коммунистической символики со щита на памятнике "Родина мать" в Киеве, но отмечает высокую его стоимость.

"Относительно "Родины матери". В Институте Патона (Института сварки им.Патона - ИФ) позавчера мне сообщили, что у них есть решение как демонтировать (коммунистическую символику со щита - ИФ), но оно будет очень дорогим", - сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Дробович добавил, что УИНП намерен обратиться в Министерство культуры, молодежи и спорта, чтобы предусмотреть в 2020 году финансирование на такие работы, но предварительно проведут общественные обсуждения, согласны ли граждане с большими расходами на такой проект. "Либо предложим придумать более грациозный проект решения данного вопроса", - добавил он.

Относительно памятника Щорсу Дробович отметил, что у Института есть решение по этому вопросу, и на данный момент идут переговоры по его реализации.

Касательно коммунистической символики на мосту имени Патона в Киеве, глава Института нацпямяти заявил, что дополнительно изучит данный вопрос, при этом подчеркнул, что такие элементы сооружения должны быть демонтированы.

Теги: #декоммунизация #дробович #уинп
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