События

12:19 23.12.2019

Ночь на святого Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года

1 мин читать
Ночь на святого Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года

 На День святого Николая в Киеве было установлено сразу три температурных рекорда – самая теплая ночь, самый теплый день и самая высокая среднесуточная температура, сообщает Центральная геофизическая лаборатория имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, ночь на Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Температура воздуха не опускалась ниже 5,8° тепла, что на 3° выше предыдущего рекорда, установленного в 1904 году и повторенного в 2015 году.

Дневная температура 19 декабря достигла отметки 11,3° тепла, что на 0,6° превысило рекорд, установленный в 1989 году.

Благодаря теплому дню и теплой ночи среднесуточная температура достигла отметки 7,2°, на 2,4° превысив предыдущий рекорд, зафиксированный в 2015 году.

Теги: #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:05 23.12.2019
В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

12:30 22.12.2019
В начале недели в Украине будет пасмурная и дождливая погода, в Карпатах сильный снег

В начале недели в Украине будет пасмурная и дождливая погода, в Карпатах сильный снег

15:39 21.12.2019
Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в Карпатах 23-24 декабря

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в Карпатах 23-24 декабря

14:43 21.12.2019
В ближайшие сутки в Украине ожидаются дожди, в горах – с мокрым снегом

В ближайшие сутки в Украине ожидаются дожди, в горах – с мокрым снегом

10:10 19.12.2019
В Киеве температура воздуха в декабре соответствует климатической норме для октября

В Киеве температура воздуха в декабре соответствует климатической норме для октября

12:58 18.12.2019
В Украине немного похолодает, но по-прежнему без осадков

В Украине немного похолодает, но по-прежнему без осадков

12:44 15.12.2019
Сухо и относительно тепло будет в Украине в начале недели

Сухо и относительно тепло будет в Украине в начале недели

12:18 14.12.2019
В Киеве в воскресенье временами ожидается дождь, в Карпатах – с мокрым снегом

В Киеве в воскресенье временами ожидается дождь, в Карпатах – с мокрым снегом

12:07 11.12.2019
В ближайшие сутки в Украине будет пасмурно, преимущественно без осадков

В ближайшие сутки в Украине будет пасмурно, преимущественно без осадков

12:43 09.12.2019
Температура воздуха в Украине на этой неделе будет превышать климатическую норму

Температура воздуха в Украине на этой неделе будет превышать климатическую норму

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Девять человек погибли в Европе из-за бури, тысячи домов остались без электричества

В общежитии НАУ произошел пожар, спасатели эвакуировали более 300 человек - СМИ

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение

На Луганщине в психоневрологическом интернате произошел пожар, 4 человека погибли – полиция

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Обвиняемый в убийстве ветерана АТО в центре Киева приговорен к 13 годам лишения свободы – прокуратура

В Венеции в преддверии Рождества вновь затопило улицы

Более 80% правоохранителей Украины считают коммерческий секс преступлением, а секс-работниц жертвами – исследование

Для демонтажа изображений Ленина и Сталина с водонапорной башни в Новгород-Северском нужно участие местной общественности - директор УИНП

В Киевской области полицейский пытался застрелиться из табельного оружия во время дежурства

Вопрос демонтажа коммунистической символики на скульптуре "Родина мать" еще не решен из-за высокой стоимости работ – директор УИНП

Киевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой - Кличко

Девять человек погибли в Европе из-за бури, тысячи домов остались без электричества

В общежитии НАУ произошел пожар, спасатели эвакуировали более 300 человек - СМИ

На Филиппинах 11 человек погибли, более 300 обратились к врачам, отравившись некачественным алкоголем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА