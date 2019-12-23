Киевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой - Кличко

Детская железная дорога в Киеве впервые не ушла в отпуск на зимний сезон, сообщил городской глава столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Это одна из девяти детских железных дорог в Украине и единственная, имеющая две автономных станции. Между прочим, вокзал станции "Киев-Пассажирский-Детский" в этом году вошел в книгу рекордов Гиннеса, как первая в мире мини-копия действующего Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. И только в столице на детской железной дороге, кроме тепловозов, имеется паровоз 1932 производства. Еще одной особенностью этой железной дороги является наличие крупнейшего в Европе узкоколейного виадука длиной 100 метров и высотой - 25 метров", - отметил Кличко.

Он уточнил, что в вагонах детской железной дороги работает отопление, освещение, видеонаблюдение, современные информационные мониторы и Wi-Fi. К новогодним праздникам запущен праздничный поезд, который украсили иллюминацией и гирляндами.