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11:13 23.12.2019

Девять человек погибли в Европе из-за бури, тысячи домов остались без электричества

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Девять человек погибли в Европе из-за бури, тысячи домов остались без электричества

Девять человек погибли на юго-западе Европы после того, как на выходных на эту часть континента обрушились сразу две бури, сообщают европейские СМИ.

Два человека погибли в Португалии, еще семь - в Испании. Во власти стихии также оказалась Франции, однако данных о погибших там пока не поступало. Во французском департаменте Дордонь в результате ДТП, возникшего из-за падения дерева от сильного ветра, пострадали четыре человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В понедельник электричество не поступает в 18 тыс. домохозяйств на территории континентальной Франции. Наиболее сложная ситуация в регионе Новая Аквитания. На Корсике без света остаются примерно 3,5 тыс. жилых домов.

Кроме того, из-за непогоды транспортное сообщение между Корсикой и остальной частью Франции прервано. Из-за высоких волн не работает водный транспорт. Аэропорт Аяччо оказался затоплен, с субботы воздушная гавань закрыта.

Проблемы с движением транспорта наблюдаются и в районе города Бордо, где не ходят поезда и закрыты некоторые автомобильные дороги..

Бури "Фабьен" и "Эльза" обрушились на юго-запад Европы на выходных. Они принесли проливные дожди и сильные порывы ветра, скорость которых в некоторых районах превышала 140 км/ч.

Теги: #непогода #буря #европа #электричество #энергоснабжение
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