В общежитии НАУ произошел пожар, спасатели эвакуировали более 300 человек - СМИ

В ночь на понедельник, 23 декабря, в Киеве произошел пожар в общежитии Национального авиационного университета, из здания эвакуировали более 300 студентов, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает интернет-издание "Информатор".

"В ночь на 23 декабря в Киеве по адресу улица Неженская, 29 б произошел пожар. Возгорание произошло в корпусе №8 Национального авиационного Университета. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении, на сайте издания в понедельник ночью.

Детали случившегося выясняются.