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10:24 23.12.2019

В общежитии НАУ произошел пожар, спасатели эвакуировали более 300 человек - СМИ

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В общежитии НАУ произошел пожар, спасатели эвакуировали более 300 человек - СМИ

В ночь на понедельник, 23 декабря, в Киеве произошел пожар в общежитии Национального авиационного университета, из здания эвакуировали более 300 студентов, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает интернет-издание "Информатор".

"В ночь на 23 декабря в Киеве по адресу улица Неженская, 29 б произошел пожар. Возгорание произошло в корпусе №8 Национального авиационного Университета. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении, на сайте издания в понедельник ночью.

Детали случившегося выясняются.

Теги: #киев #общежитие #пожар
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