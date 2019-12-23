События

08:18 23.12.2019

На Филиппинах 11 человек погибли, более 300 обратились к врачам, отравившись некачественным алкоголем

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На Филиппинах 11 человек погибли, более 300 обратились к врачам, отравившись некачественным алкоголем

Одиннадцать человек скончались, более 300 человек обратились за медпомощью после употребления некачественной кокосовой водки ламбаног на Филиппинах, сообщают местные СМИ.

Отравления произошли в провинциях Лагуна и Кесон. Люди скончались в период с четверга по воскресенье, сообщил журналистам мэр города Рисаль (провинция Лагуна) Венер Муньоз.

Состояние двоих госпитализированных, находившихся в критическом состоянии, улучшается, добавил градоначальник.

В 2018 году после употребления некачественной кокосовой водки в стране умерли 22 человека, отмечается в сообщении.

Теги: #филиппины #жертвы #алкоголь #отравление
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