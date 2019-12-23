Запорожская АЭС вывела блок №6 на плановый ремонт

Запорожская атомная электростанция (АЭС) в ночь на пятницу отключила блок №3 от энергосистемы страны для проведения планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"23 декабря 2019 в 00 часов 02 минуте энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в средний планово-предупредительный ремонт", - сообщила пресс-служба АЭС.

В настоящее время в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3890 МВт. На энергоблоке №3 идут 4 сутки планового капитального ремонта.