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07:37 23.12.2019

Запорожская АЭС вывела блок №6 на плановый ремонт

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Запорожская АЭС вывела блок №6 на плановый ремонт

Запорожская атомная электростанция (АЭС) в ночь на пятницу отключила блок №3 от энергосистемы страны для проведения планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"23 декабря 2019 в 00 часов 02 минуте энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в средний планово-предупредительный ремонт", - сообщила пресс-служба АЭС.

В настоящее время в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3890 МВт. На энергоблоке №3 идут 4 сутки планового капитального ремонта.

Теги: #ремонт #украина #аэс #энергоблок
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