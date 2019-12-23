С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования огневой активности не проявляли, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет ", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.