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07:16 23.12.2019

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение – штаб ООС

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Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм., а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: возле поселка Пески - из стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Красногоровки - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Крымское, Новолуганское и Новгородское.

Теги: #оос #сводка #украина
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