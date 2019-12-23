В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина

К правоохранителям Николаевской области 20 декабря обратилась 38-летняя местная жительница, которая сообщила, что когда она выгуливала собак в районе стрельбища, где тренируются полицейские, то получила касательное телесное повреждение шеи, сообщает отдел коммуникации со СМИ Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

"По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежду, ни другие части тела повреждений не претерпели", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области в воскресенье.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение".

"Решается вопрос о передаче производства по подследственности в ГБР. Ожидаются результаты медицинской экспертизы, ведется следствие", - подытожили в полиции.