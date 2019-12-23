Помпео может встретиться с главами МИД Японии и Южной Кореи в январе для обсуждения ситуации с КНДР

США организуют встречу с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи в следующем месяце, чтобы обсудить ситуацию с Северной Кореей, сообщает The Mainichi со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД Японии Тошимицу Мотеги и Южной Кореи Кан Ген Хва могут встретиться в Сан-Франциско в середине января.

Ожидается, что в ходе встречи США и их азиатские союзники обсудят действия КНДР и то, как на них реагировать.

Кроме того, могут быть проведены двусторонние встречи, в том числе между министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи, чьи отношения остаются напряженными, сообщили источники.

Отмечается, что подобная встреча не проводилась с августа 2019 года.

Данная встреча состоится на фоне предположений о том, что Пхеньян может испытать межконтинентальные баллистические ракеты, так как переговоры о денуклеаризации с США зашли в тупик.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

Замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, ранее также заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двухсторонний диалог.

Он напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США".

"Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркнул дипломат.

В то же время, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и глава Пентагона Марк Эспер недавно заявили журналистам, что Соединенные Штаты готовы отреагировать на любые "рождественские" действия со стороны Северной Кореи, но предпочли бы путь дипломатии.