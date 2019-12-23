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04:25 23.12.2019

Первые местные выборы в 4 ОТГ Харьковской области прошли без грубых нарушений порядка – полиция

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Первые местные выборы в 4 объединенных территориальных громадах прошли без грубых нарушений порядка, все 33 избирательных участка  закрылись вовремя.

"Грубых нарушений общественного порядка допущено не было. В течение избирательного процесса в полицию поступило 5 сообщений о возможных нарушениях законодательства в Купянском районе, все они должным образом зарегистрированы и тщательно проверены", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полиции, все 5 жалоб поступили в Купянском районе области. В течении дня поступило 2 сообщения о ссорах на избирательных участках. Полицейские, прибывшие на место, опросили присутствующих и приняли заявления.

Кроме того, в полицию поступила жалоба на таксиста, который подвозил избирателей к участку, а также два сообщения об агитационных листовках, которые были обнаружены на одном из избирательных участков и в одном из магазинов Купянского района. По адресам выезжали наряды полиции. Факты незаконной агитации не нашли своего подтверждения.

В Балаклейском районе нарушений во время избирательного процесса не зарегистрировано.

Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в помещениях избирательных комиссий и при перевозке бюллетеней и другой избирательной документации членами избирательных комиссий.

Как сообщалось, в воскресенье в Харьковской области проходят первые выборы в 4 новосозданных объединенных громадах. Три из них находятся в Купянском районе области, еще одна - в Балаклейском.

Теги: #отг #украина #выборы #харьковская
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