Выборы в ОТГ на Хмельнитчине проходят организованно, в соответствии с действующим законодательством и без нарушений - ЦИК

Выборы в Объединенных территориальных громадах в Хмельницкой области проходят организованно, в соответствии с действующим законодательством и без нарушений, заявила член Центральной избирательной комиссии Александра Кармазь, сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК Украины.

"По состоянию на 12:00 явка избирателей в 5 ОТГ, где проходит голосование из первых выборов, составила уже 24%, что свидетельствует о достаточно высокой активности избирателей", - отметила член ЦИК.