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01:23 23.12.2019

Оппозиционер Миланович и действующий президент Грабар-Китарович проходят во второй тур президентских выборов в Хорватии

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Оппозиционер Миланович и действующий президент Грабар-Китарович проходят во второй тур президентских выборов в Хорватии

Глава оппозиционной Социал-демократической партии и бывший премьер-министр Зоран Миланович побеждает в первом туре президентских выборов в Хорватии, сообщила Государственная избирательная комиссия в воскресенье после подсчета 99% голосов.

Миланович получил 29,5% голосов, опередив действующего правоцентристского президента Колинду Грабар-Китарович, набравшую 26,7% голосов.

Тем временем независимый кандидат Мирослав Шкоро занял третье место с 24,4% голосов.

Таким образом, Миланович и Грабар-Китарович выходят во второй тур президентских выборов, который должен состояться 5 января 2020 года.

Выборы президента прошли в Хорватии в воскресенье.

За пост главы государства боролись 11 кандидатов, зарегистрированных Государственной избирательной комиссией.

Президент Хорватии выполняет главным образом представительские функции и не имеет права принятия решений по вопросам внутренней и внешней политики страны, это является прерогативой правительства.

Теги: #президент #результат #хорватия #выборы
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