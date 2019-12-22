События

23:55 22.12.2019

В результате ДТП на Харьковщине пострадали 4 человека, из которых 3 полицейских

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В результате ДТП на Харьковщине пострадали 4 человека, из которых 3 полицейских

В воскресенье около 13:30 в г. Валки Харьковской области на трассе Киев-Харьков-Довжанский автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся со служебным полицейским авто, в результате чего пострадали четыре человека.

"Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом совершал левый поворот в сторону автозаправочной станции и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении. Трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о ДТП зарегистрирована в Валковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #дтп #украина #полицейские #харьковская
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