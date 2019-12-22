События

22:48 22.12.2019

Неудачная шутка привела к эвакуации рождественской ярмарки в Ницце

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Неудачная шутка привела к эвакуации рождественской ярмарки в Ницце

Сотрудники французской полиции эвакуировали около 3,5 тыс. посетителей рождественской ярмарки в Ницце из-за неудачной шутки местного жителя, сообщает в воскресенье сайт газеты "Фигаро".

Один из посетителей, вечером на выходе с ярмарки, шепнул стражу порядка, что собирается сходить и купить бомбу. Тот, следуя инструкции, немедленно дал команду эвакуировать людей. Шутника же вскоре задержали в одном из расположенных неподалеку магазинов. Оказалось, что это - мужчина возраст которого - около 50 лет. Он пришел на ярмарку с дочкой и сожительницей. Последняя подтвердила, что этот человек - любитель подобного рода неуместных шуток. Теперь нарушителю предстоит предстать перед судом.

Ярмарка, после двухчасового перерыва, возобновила работу.

В Ницце на месте проведения ярмарки действуют повышенные меры безопасности. В частности, на входе все посетители проходят через металлодетекторы. Таким образом власти стремятся свести к нулю риск терактов.

Теги: #эвакуация #франция #ярмарка
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