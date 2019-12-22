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22:17 22.12.2019

Полицейские обеспечили правопорядок в день голосования в ОТГ

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Полицейские обеспечили правопорядок в день голосования в ОТГ

Полицейские обеспечили правопорядок в день голосования в Объединенных территориальных громадах, существенных нарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Всего в день голосования в полицию поступило 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства. В основном они касались возможной незаконной агитации и фальсификации документов. По каждому факту проводится проверка", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье вечером.

Избирательные участки закрылись вовремя. Члены УИК начали подсчитывать результаты голосования.

 

Теги: #украина #полиция #выборы
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