Полицейские обеспечили правопорядок в день голосования в ОТГ

Полицейские обеспечили правопорядок в день голосования в Объединенных территориальных громадах, существенных нарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Всего в день голосования в полицию поступило 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства. В основном они касались возможной незаконной агитации и фальсификации документов. По каждому факту проводится проверка", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье вечером.

Избирательные участки закрылись вовремя. Члены УИК начали подсчитывать результаты голосования.