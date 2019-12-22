События

21:48 22.12.2019

Явка на выборах в ОТГ существенно отличается - ЦИК

2 мин читать
Явка на выборах в ОТГ существенно отличается - ЦИК

Явка избирателей на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 22 декабря 2019. существенно отличается, сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии Украины.

"По сведениям, собранным непосредственно от территориальных избирательных комиссий и обобщенными управлением организационно-методической работы секретариата Комиссии, по состоянию на 12:00 лидерами по явке избирателей стали такие объединенные территориальные громады: Кировоградская область (в Злинской сельской объединенной территориальной общине Маловысковского района явка избирателей составила 35%); Полтавская область (в Зиньковской городской ОТГ Зеньковского района и Петровской сельской ОТГ Чутовского района - по 35%); Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТГ Крупского района - 33,7%); Донецкая область (в Криворожской сельской ОТГ Добропольского района - 32%); Житомирская область (в Старосилецькой сельской ОТГ Коростышевского района - 32%)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК Украины в воскресенье вечером.

По состоянию на 15:00 ЦИК обладает следующей предварительной информацией.

"Лидерами по явке избирателей были:- Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТГ Коростышевского района явка избирателей составила 54%); Хмельницкая область (в Сахновецкой  сельской ОТГ Изяславского района - 54%, в Сахновецкой сельской ОТГ Староконстантиновского района - 53,3%); Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТГ Крупского района - 53%, в Талалаевской сельской ОТГ Нежинского района - 51%, в Сухополовьянський сельской ОТГ Прилуцкого района - 50%);  Волынская область (в Доросиновской сельской ОТГ Рожищенского района - 52%);  Винницкая область (в Махнивской сельской ОТГ Козятинского района - 50%).

Аутсайдерами на данный момент стали: Закарпатская область (в Косонской сельской ОТГ Береговского района - 14%, в Заречанской сельской ОТГ Иршавского района - 19,7%, в Горондивской сельской ОТГ Мукачевского района - 17,1%); Ивано-Франковская область (в Пасичнянского сельской ОТГ Надвирнянского района - 16,44%); Харьковская область (в Куриловском сельской ОТГ Купянского района - 23,4%)", - подытожили в ЦИК.

Теги: #явка #цик #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:17 22.12.2019
Полицейские обеспечили правопорядок в день голосования в ОТГ

Полицейские обеспечили правопорядок в день голосования в ОТГ

20:48 22.12.2019
Порошенко требует созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из России

Порошенко требует созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из России

20:20 22.12.2019
В Узбекистане завершились парламентские выборы

В Узбекистане завершились парламентские выборы

19:29 22.12.2019
Выборы в ОТГ Киевской области проходят на образцовом уровне – заместитель председателя ЦИК

Выборы в ОТГ Киевской области проходят на образцовом уровне – заместитель председателя ЦИК

18:18 22.12.2019
Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение – штаб ООС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение – штаб ООС

11:07 22.12.2019
В Украине объявили о штормовом предупреждении

В Украине объявили о штормовом предупреждении

10:38 22.12.2019
Зеленский поздравил сборную Украины с выступлением на зимних Дефлимпийских играх в Италии

Зеленский поздравил сборную Украины с выступлением на зимних Дефлимпийских играх в Италии

10:19 22.12.2019
Правоохранители обеспечивают правопорядок во время местных выборов

Правоохранители обеспечивают правопорядок во время местных выборов

08:08 22.12.2019
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

04:20 22.12.2019
Киберполиция разоблачила мошенника за хищение более миллиона гривень с банковских счетов граждан

Киберполиция разоблачила мошенника за хищение более миллиона гривень с банковских счетов граждан

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение – штаб ООС

Украинский военный ранен на Донбассе утром

Директора ГП "Безопасность" обвиняют в срыве оборонного заказа: ему сообщено о подозрении в миллионных злоупотреблениях и государственной измене

Пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электроприбора, назначены новые руководители ГУ ГСЧС

Полиция конвоировала подозреваемую по делу об убийстве Шеремета Кузьменко в СИЗО

ПОСЛЕДНЕЕ

На въезд в Украину из Польши образовались многочасовые очереди, сообщает Госпогранслужба

За сутки в Киевской области ликвидировано 17 игорных заведений

В Харькове в результате аварии с участием 4 авто пострадали 2 полицейских и 16-летний юноша

Двух экс-чиновников поймали на перечислении из бюджета средств на восстановление гидрологического режима р.Сула, которое так и не выполнено

Американский корабль Starliner совершил успешную посадку

Укравтодор сообщил об открытии отремонтированного путепровода на харьковской окружной в Песочине

У РФ есть корабли, которые смогут достроить "Северный поток-2", но они не справятся в короткие сроки

Украинский военный ранен на Донбассе утром

В начале недели в Украине будет пасмурная и дождливая погода, в Карпатах сильный снег

В центре Киева 22 декабря запретят движение транспорта из-за парада

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА