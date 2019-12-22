Явка на выборах в ОТГ существенно отличается - ЦИК

Явка избирателей на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 22 декабря 2019. существенно отличается, сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии Украины.

"По сведениям, собранным непосредственно от территориальных избирательных комиссий и обобщенными управлением организационно-методической работы секретариата Комиссии, по состоянию на 12:00 лидерами по явке избирателей стали такие объединенные территориальные громады: Кировоградская область (в Злинской сельской объединенной территориальной общине Маловысковского района явка избирателей составила 35%); Полтавская область (в Зиньковской городской ОТГ Зеньковского района и Петровской сельской ОТГ Чутовского района - по 35%); Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТГ Крупского района - 33,7%); Донецкая область (в Криворожской сельской ОТГ Добропольского района - 32%); Житомирская область (в Старосилецькой сельской ОТГ Коростышевского района - 32%)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК Украины в воскресенье вечером.

По состоянию на 15:00 ЦИК обладает следующей предварительной информацией.

"Лидерами по явке избирателей были:- Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТГ Коростышевского района явка избирателей составила 54%); Хмельницкая область (в Сахновецкой сельской ОТГ Изяславского района - 54%, в Сахновецкой сельской ОТГ Староконстантиновского района - 53,3%); Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТГ Крупского района - 53%, в Талалаевской сельской ОТГ Нежинского района - 51%, в Сухополовьянський сельской ОТГ Прилуцкого района - 50%); Волынская область (в Доросиновской сельской ОТГ Рожищенского района - 52%); Винницкая область (в Махнивской сельской ОТГ Козятинского района - 50%).

Аутсайдерами на данный момент стали: Закарпатская область (в Косонской сельской ОТГ Береговского района - 14%, в Заречанской сельской ОТГ Иршавского района - 19,7%, в Горондивской сельской ОТГ Мукачевского района - 17,1%); Ивано-Франковская область (в Пасичнянского сельской ОТГ Надвирнянского района - 16,44%); Харьковская область (в Куриловском сельской ОТГ Купянского района - 23,4%)", - подытожили в ЦИК.