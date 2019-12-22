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20:20 22.12.2019

В Узбекистане завершились парламентские выборы

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В Узбекистане завершились парламентские выборы

Избирательные участки закрылись в Узбекистане в 20.00.

"На момент закрытия избирательных участков проголосовали 13 миллионов 355 тысяч 911 граждан Узбекистана или 71,1% из общего числа избирателей", - сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

Глава ЦИК отметил, что, несмотря на определенные нарушения, допущенные в ходе выборов, они не влияют на общие результаты.

ЦИК планирует объявить предварительные результаты выборов 23 декабря в 14.00 по ташкентскому времени.

В ходе голосования граждане Узбекистана выбирали Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и местные кенгаши (советы).

В выборах приняли участие пять политических партий, действующих в стране и допущенных к выборам в республике, - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно числу избирательных округов.

Теги: #узбекистан #завершение #выборы
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