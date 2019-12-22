События

19:29 22.12.2019

Выборы в ОТГ Киевской области проходят на образцовом уровне – заместитель председателя ЦИК

1 мин читать
Выборы в ОТГ Киевской области проходят на образцовом уровне – заместитель председателя ЦИК

Выборы в Объединенных территориальных громадах в Киевской области проходят на образцовом уровне, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик по итогам наблюдения за ними на ряде избирательных участков, сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК Украины.

"Органы государственной власти и местного самоуправления сделали все зависящее от них, чтобы волеизъявление жителей этих объединенных территориальных громад состоялось своевременно и без нарушений. Особо следует отметить соответствующие меры по полноценному материально-техническому обеспечению избирательных участков, в частности, оборудованием и инвентарем", - отметил Дубовик.

Как рассказал заместитель председателя ЦИК, голосование на участках проходит в штатном режиме, в соответствии с законодательством о местных выборах, в присутствии официальных наблюдателей и представителей средств массовой информации. Жалоб и заявлений в день голосования не поступало.

Теги: #киевская #цик #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:48 22.12.2019
Порошенко требует созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из России

Порошенко требует созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из России

20:20 22.12.2019
В Узбекистане завершились парламентские выборы

В Узбекистане завершились парламентские выборы

18:18 22.12.2019
Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение – штаб ООС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение – штаб ООС

11:07 22.12.2019
В Украине объявили о штормовом предупреждении

В Украине объявили о штормовом предупреждении

10:38 22.12.2019
Зеленский поздравил сборную Украины с выступлением на зимних Дефлимпийских играх в Италии

Зеленский поздравил сборную Украины с выступлением на зимних Дефлимпийских играх в Италии

10:19 22.12.2019
Правоохранители обеспечивают правопорядок во время местных выборов

Правоохранители обеспечивают правопорядок во время местных выборов

08:08 22.12.2019
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

04:20 22.12.2019
Киберполиция разоблачила мошенника за хищение более миллиона гривень с банковских счетов граждан

Киберполиция разоблачила мошенника за хищение более миллиона гривень с банковских счетов граждан

03:36 22.12.2019
Пограничники пресекли попытки незаконного перемещения через российско-украинскую границу 660 кг красной икры сомнительного качества

Пограничники пресекли попытки незаконного перемещения через российско-украинскую границу 660 кг красной икры сомнительного качества

02:00 22.12.2019
Пристайко: загранпаспорта для пересечения границы с РФ дадут гарантии по оказанию быстрой помощи консулов

Пристайко: загранпаспорта для пересечения границы с РФ дадут гарантии по оказанию быстрой помощи консулов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение – штаб ООС

Украинский военный ранен на Донбассе утром

Директора ГП "Безопасность" обвиняют в срыве оборонного заказа: ему сообщено о подозрении в миллионных злоупотреблениях и государственной измене

Пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электроприбора, назначены новые руководители ГУ ГСЧС

Полиция конвоировала подозреваемую по делу об убийстве Шеремета Кузьменко в СИЗО

ПОСЛЕДНЕЕ

На въезд в Украину из Польши образовались многочасовые очереди, сообщает Госпогранслужба

За сутки в Киевской области ликвидировано 17 игорных заведений

В Харькове в результате аварии с участием 4 авто пострадали 2 полицейских и 16-летний юноша

Двух экс-чиновников поймали на перечислении из бюджета средств на восстановление гидрологического режима р.Сула, которое так и не выполнено

Американский корабль Starliner совершил успешную посадку

Укравтодор сообщил об открытии отремонтированного путепровода на харьковской окружной в Песочине

У РФ есть корабли, которые смогут достроить "Северный поток-2", но они не справятся в короткие сроки

Украинский военный ранен на Донбассе утром

В начале недели в Украине будет пасмурная и дождливая погода, в Карпатах сильный снег

В центре Киева 22 декабря запретят движение транспорта из-за парада

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА