Выборы в ОТГ Киевской области проходят на образцовом уровне – заместитель председателя ЦИК

Выборы в Объединенных территориальных громадах в Киевской области проходят на образцовом уровне, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик по итогам наблюдения за ними на ряде избирательных участков, сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК Украины.

"Органы государственной власти и местного самоуправления сделали все зависящее от них, чтобы волеизъявление жителей этих объединенных территориальных громад состоялось своевременно и без нарушений. Особо следует отметить соответствующие меры по полноценному материально-техническому обеспечению избирательных участков, в частности, оборудованием и инвентарем", - отметил Дубовик.

Как рассказал заместитель председателя ЦИК, голосование на участках проходит в штатном режиме, в соответствии с законодательством о местных выборах, в присутствии официальных наблюдателей и представителей средств массовой информации. Жалоб и заявлений в день голосования не поступало.