На въезд в Украину из Польши образовались многочасовые очереди, сообщает Госпогранслужба

Значительное накопление транспортных средств на границе с Польшей образовалось в воскресенье в направлении въезда в Украину, сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

"Информируем граждан о значительных накоплениях транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда в Украину. Наибольшее количество транспортных средств ожидает оформления перед пунктами "Краковец-Корчова" и "Шегини-Медыка", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

По данным пограничников, причиной такого накопления стало то, что граждане Украины, учащиеся или работающие за границей, пытаются вернуться домой до начала рождественско-новогодних праздников.

"В данное время пункты пропуска с украинской стороны работают в 1,5-2 раза больше от своей пропускной способности. В частности, через "Шегини" за последние сутки пропустили 2784 транспортные средства и 23 387 человек, а через пункт пропуска "Краковец" - 3366 единиц транспорта и 16 165 пассажиров", - говорится в сообщении.

Пограничники просят путешественников отслеживать ситуацию при помощи официальных Интернет-ресурсов пограничных служб Украины и Польши и выбирать менее загруженные пункты пропуска.