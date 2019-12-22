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17:33 22.12.2019

За сутки в Киевской области ликвидировано 17 игорных заведений

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За сутки в Киевской области ликвидировано 17 игорных заведений

Полицейские Киевской области ликвидировали за минувшие сутки 17 игорных заведений, сообщается на странице полиции Киевской области.

"Лотерейный бизнес обнаружили и ликвидировали в г.Бровары, Борисполь, Ирпень, пгт Барышевка, Гостомель, Глеваха и тому подобное. Правоохранители изъяли почти четыре сотни единиц компьютерного и телекоммуникационного оборудования, которое направили на проведение соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

По всем фактам следователи возбудили уголовные производства по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает штраф в размере 10-30 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Начаты досудебные расследования.

Теги: #киевская_область #игорный_бизнес #полиция
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