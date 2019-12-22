События

16:18 22.12.2019

Двух экс-чиновников поймали на перечислении из бюджета средств на восстановление гидрологического режима р.Сула, которое так и не выполнено

1 мин читать
Двух экс-чиновников поймали на перечислении из бюджета средств на восстановление гидрологического режима р.Сула, которое так и не выполнено

Двое бывших должностных лиц подозреваются в завладении чужим имуществом в крупных размерах при оплате работ по восстановлению гидрологического режима р.Сула Лохвицкого района Полтавской области, сообщает отдел коммуникации областной полиции в воскресенье.

"Полиция собрала доказательства злоупотребления служебным положением бывшим начальником коммунального предприятия и экс-директором одного из столичных обществ. Во время досудебного расследования следователи выяснили, что объемы фактически выполненных работ существенно отличаются от проектных. Служащие перечислили подрядчику немалую сумму средств за работу, которая не была выполнена", - говорится в сообщении.

Мужчинам инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах (ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Своими незаконными действиями экс-чиновники нанесли госбюджету материальный ущерб на сумму около 500 тыс гривень. Продолжаются следственные действия.

Сейчас в рамках уголовного производства полиция изучает вопрос о возможности привлечения к ответственности и других должностных лиц. "Есть объективные основания считать, что они своими действиями могли вызвать вполне вероятную вред экологии Полтавского региона", - отмечают в полиции.

Теги: #коррупция #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:14 21.12.2019
Полиция приостановила работу 27 игорных заведений в Харьковской области, 361 закрылось самостоятельно

Полиция приостановила работу 27 игорных заведений в Харьковской области, 361 закрылось самостоятельно

14:57 21.12.2019
Полиция начала 250 уголовных производств по игорному бизнесу в Украине

Полиция начала 250 уголовных производств по игорному бизнесу в Украине

10:39 21.12.2019
В Днепропетровской области разоблачена преступная группа, занимавшаяся созданием и продажей детской порнографии

В Днепропетровской области разоблачена преступная группа, занимавшаяся созданием и продажей детской порнографии

20:24 20.12.2019
В Киеве за сутки полиция обнаружила нарушения в 20 игорных заведениях

В Киеве за сутки полиция обнаружила нарушения в 20 игорных заведениях

19:57 20.12.2019
Антикоррупционная конференция ООН приняла украинскую резолюцию по международному сотрудничеству в сфере возвращения активов

Антикоррупционная конференция ООН приняла украинскую резолюцию по международному сотрудничеству в сфере возвращения активов

19:42 20.12.2019
Полицейские остановили работу почти 5,3 тыс игорных заведений

Полицейские остановили работу почти 5,3 тыс игорных заведений

16:42 20.12.2019
Полиция открыла дело и задержала трех граждан Беларуси из-за потасовки с правоохранителями в центре Киева

Полиция открыла дело и задержала трех граждан Беларуси из-за потасовки с правоохранителями в центре Киева

16:08 20.12.2019
Полицейские уже отработали более полутысячи игорных заведений во всех областях Украины

Полицейские уже отработали более полутысячи игорных заведений во всех областях Украины

13:00 20.12.2019
Аваков потребовал от полиции до 16.00 пятницы закрыть все игорные заведения в Украине

Аваков потребовал от полиции до 16.00 пятницы закрыть все игорные заведения в Украине

12:45 20.12.2019
В результате потасовки на Крещатике пострадали четверо правоохранителей – полиция

В результате потасовки на Крещатике пострадали четверо правоохранителей – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный ранен на Донбассе утром

Директора ГП "Безопасность" обвиняют в срыве оборонного заказа: ему сообщено о подозрении в миллионных злоупотреблениях и государственной измене

Пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электроприбора, назначены новые руководители ГУ ГСЧС

Полиция конвоировала подозреваемую по делу об убийстве Шеремета Кузьменко в СИЗО

Нацгвардейцы вывели Кузьменко из зала суда, несмотря на сопротивление её сторонников

ПОСЛЕДНЕЕ

Американский корабль Starliner совершил успешную посадку

Укравтодор сообщил об открытии отремонтированного путепровода на харьковской окружной в Песочине

У РФ есть корабли, которые смогут достроить "Северный поток-2", но они не справятся в короткие сроки

Украинский военный ранен на Донбассе утром

В начале недели в Украине будет пасмурная и дождливая погода, в Карпатах сильный снег

В Украине объявили о штормовом предупреждении

Зеленский поздравил сборную Украины с выступлением на зимних Дефлимпийских играх в Италии

Правоохранители обеспечивают правопорядок во время местных выборов

В центре Киева 22 декабря запретят движение транспорта из-за парада

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА