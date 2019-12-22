Двух экс-чиновников поймали на перечислении из бюджета средств на восстановление гидрологического режима р.Сула, которое так и не выполнено

Двое бывших должностных лиц подозреваются в завладении чужим имуществом в крупных размерах при оплате работ по восстановлению гидрологического режима р.Сула Лохвицкого района Полтавской области, сообщает отдел коммуникации областной полиции в воскресенье.

"Полиция собрала доказательства злоупотребления служебным положением бывшим начальником коммунального предприятия и экс-директором одного из столичных обществ. Во время досудебного расследования следователи выяснили, что объемы фактически выполненных работ существенно отличаются от проектных. Служащие перечислили подрядчику немалую сумму средств за работу, которая не была выполнена", - говорится в сообщении.

Мужчинам инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах (ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Своими незаконными действиями экс-чиновники нанесли госбюджету материальный ущерб на сумму около 500 тыс гривень. Продолжаются следственные действия.

Сейчас в рамках уголовного производства полиция изучает вопрос о возможности привлечения к ответственности и других должностных лиц. "Есть объективные основания считать, что они своими действиями могли вызвать вполне вероятную вред экологии Полтавского региона", - отмечают в полиции.