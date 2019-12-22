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15:12 22.12.2019

Американский корабль Starliner совершил успешную посадку

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Американский корабль Starliner совершил успешную посадку

Новейшей американский космический корабль Starliner компании Boeing, которому в ходе тестового полета не удалось состыковаться с Международной космической станцией (МКС), в воскресенье в 14:57 по Киеву (UTC+2) совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, сообщило NASA.

Перед посадкой на спускаемой капсуле корабля успешно раскрылись парашюты. Американская спускаемая капсула впервые совершила мягкую наземную посадку. Все предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду.

Как сообщалось, корабль Starliner, созданный для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, был запущен 20 декабря к МКС ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ракета успешно вывела тестовый непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на корабле возникла проблема, связанная со сбоем в системы расчета времени работы двигателей, в результате которой он вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Из-за этого корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

В воскресенье корабль начал схождение с орбиты высоты 250 км, включив двигатели на торможение за 30 минут до посадки. В настоящее время МКС находится на орбите высотой более 400 км.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе семи человек.

В ходе испытательного полета корабль Starliner должен был 21 декабря в автоматическом режиме состыковаться с МКС, доставив на ее борт около 270 кг груза, в том числе продукты питания, одежду и подарки к Рождеству для экипажа.

Как сообщалось, другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в марте уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.

Обе компании планируют в первой половине 2020 года осуществить на своих кораблях первые пилотируемые полеты американских астронавтов на низкую околоземную орбиту. Это позволит NASA, как полагают американские эксперты, в частности, отказаться от продолжавшейся почти девять лет зависимости от использования российских пилотируемых кораблей "Союз" после прекращения полетов американских "Шаттлов" к МКС.

Теги: #сша #космос #космонавты
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