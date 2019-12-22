Укравтодор сообщил об открытии отремонтированного путепровода на харьковской окружной в Песочине

Движение по путепроводу в районе пгт Песочин Харьковского района Харьковской области, часть которого обвалилась летом, было открыто после ремонта в воскресенье, сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в соцсети Facebook.

"Усилиями и средствами Укравтодора объект полностью отремонтирован. Все работы удалось провести за 4 месяца. Поздравляю жителей области с долгожданным открытием", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Как отмечается в сообщении, путепровод уже оборудован дорожными знаками и нанесена новая разметка. Кроме того, установлено ограничение движения транспортных средств, общий вес которых превышает 20 т.

"Это первый шаг на пути инфраструктурных изменений в Харьковской области. Уже в следующем году приоритетным проектом станет Н-26 "Чугуев-Меловое". Планируем полностью закончить ремонт этой дороги. Кроме того, восстановим 4 моста на дорогах государственного значения", - добавил Кубраков.

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации, движение по мосту открыто, как и планировалось, 22 декабря.

"Перед открытием восстановленный мост испытали нагрузкой. Восстановленный пролет выдержал 240 тонн (эта цифра соответствует европейским нормам). Однако пока по мосту разрешен проезд транспорта весом до 80 тонн (чтобы весь мост выдерживал большие нагрузки, нужно в плановом режиме провести его капремонт)", - сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Глава обладминистрации Алексей Кучер сообщил, что практика онлайн-трансляции работ, применявшаяся в течение последнего месяца ремонта моста, будет распространена и на другие инфраструктурные объекты, в частности на строительство нового онкоцентра.

"Очень важно, что ремонтные работы на мосту видели онлайн люди. Это, по сути, был пилотный проект. Далее все инфраструктурные проекты я хочу демонстрировать таким же образом", - сказал он.

Как сообщалось, 25 августа обрушилась одна сторона моста на харьковской окружной дороге от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. В результате происшествия никто не пострадал. По данным "Укравтодора", аварийное разрушение части путепровода произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

Обследование моста в мае 2018 года показало наличие ряда дефектов и необходимость ограниченной эксплуатации моста.

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.367 (служебная халатность) и ч.2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Начальник Службы автомобильных дорог области Евгений Зражевец сообщил в ноябре, что ремонт обрушившейся части моста планируется закончить к 22 декабря.

21 ноября Кучер поручил установить камеры видеонаблюдения и организовать онлайн-трансляцию работ по восстановлению моста.