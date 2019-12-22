В Украине объявили о штормовом предупреждении

В начале следующей недели, 23-24 декабря погода в Украине существенно ухудшится, возможны порывы ветра и метели, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в понедельник и вторник в западных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с, возможен сильный мокрый снег и метели. Также местами возможна гололедица и налипание мокрого снега.

Кроме того, осложнения погодных условий может призветы к нарушению и прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона.