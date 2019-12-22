События

10:38 22.12.2019

Зеленский поздравил сборную Украины с выступлением на зимних Дефлимпийских играх в Италии

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Зеленский поздравил сборную Украины с выступлением на зимних Дефлимпийских играх в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с выступлением на 19-х зимних Дефлимпийских играх в Италии.

"Поздравляю украинскую сборную с успешным выступлением на ХIХ зимних Дефлимпийских играх, проходивших в Италии", - сказано в официальном Telegram-канале главы государства.

Зеленский отметил, что дефлимпийцы получили 11 медалей и 2 место в командном зачете.

"Эти достижения… демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное - вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности", - подчеркнул он.

Теги: #сборная #зеленский #украина #дефлимпийские_игры
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Интерфакс-Украина
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