Зеленский поздравил сборную Украины с выступлением на зимних Дефлимпийских играх в Италии
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с выступлением на 19-х зимних Дефлимпийских играх в Италии.
"Поздравляю украинскую сборную с успешным выступлением на ХIХ зимних Дефлимпийских играх, проходивших в Италии", - сказано в официальном Telegram-канале главы государства.
Зеленский отметил, что дефлимпийцы получили 11 медалей и 2 место в командном зачете.
"Эти достижения… демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное - вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности", - подчеркнул он.