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10:19 22.12.2019

Правоохранители обеспечивают правопорядок во время местных выборов

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Полиция обеспечивает правопорядок и безопасность во время местных выборов объединенных территориальных громад, которые проходят 22 декабря в 23 регионах государства, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины (МВД).

"Подчеркиваю на быстром и оперативном реагировании на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Руководители должны взять на личный контроль рассмотрение этих заявлений и сообщений. Ваша задача обеспечить законность этих выборов", - сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич на видеоселекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений

Он отметил, что для проведения первых местных выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий. По состоянию на 7:00 избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии. Полиция взяла их под круглосуточную охрану.

"С начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 14 фактов, подкупом избирателей - 5 и фальсификацией избирательных документов - 4 факта. 7 фактами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в сообщении.

Теги: #ордло #украина #мвд #выборы
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