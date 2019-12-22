События

08:08 22.12.2019

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"21 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское - с 120 мм минометов - 12 мин. вблизи населенного пункта Зайцево - обстрел позиций украинских защитников зафиксировано из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Вольный с миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил рядом с Новотроицким - из станковых противотанковых гранатометов, дважды вблизи населенного пункта Пески - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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