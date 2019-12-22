События

06:38 22.12.2019

Не менее восьми человек стали жертвами стихии в Испании и Португалии

1 мин читать

Жертвами двух мощных штормов, которые в последние три дня бушевали на территориях Испании и Португалии, стали не менее восьми человек, сообщают СМИ со ссылками на власти.

В среду на страны обрушился шторм "Эльза", на смену ему в субботу пришел шторм "Фабьена".

Штормы сопровождались шквалистыми ветрами и обильными осадками, вызвавшими наводнения в ряде районов.

В подвергшихся ударам стихии районах дух стран наблюдаются перебои с электричеством, имеются разрушения.

Теги: #испания #стихия #жертвы #португалия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:32 18.12.2019
В Харькове предположительно из-за отравления угарным газом два человека погибли, беременная женщина госпитализирована

В Харькове предположительно из-за отравления угарным газом два человека погибли, беременная женщина госпитализирована

12:46 17.12.2019
Испанский суд закрыл расследование против Степана Черновецкого

Испанский суд закрыл расследование против Степана Черновецкого

08:17 17.12.2019
Автобус подорвался на мине на востоке Афганистана, погибли 10 человек

Автобус подорвался на мине на востоке Афганистана, погибли 10 человек

20:20 16.12.2019
Вооруженная агрессия РФ против Украины унесла 14 тыс жизней и заставила сменить место жительства 1,5 млн человек – заявление МИД Украины

Вооруженная агрессия РФ против Украины унесла 14 тыс жизней и заставила сменить место жительства 1,5 млн человек – заявление МИД Украины

13:08 16.12.2019
МИД Украины призывает власти Испании отреагировать на оскорбления в адрес футболиста Романа Зозули

МИД Украины призывает власти Испании отреагировать на оскорбления в адрес футболиста Романа Зозули

10:39 16.12.2019
Павелко призывает правоохранителей Испании расследовать оскорбления в адрес футболиста Зозули

Павелко призывает правоохранителей Испании расследовать оскорбления в адрес футболиста Зозули

06:28 16.12.2019
На пожаре в частном доме в Запорожье погибли два человека

На пожаре в частном доме в Запорожье погибли два человека

16:26 12.12.2019
Поисковая операция на руинах Одесского колледжа завершена, в результате ЧП погибли 16 человек

Поисковая операция на руинах Одесского колледжа завершена, в результате ЧП погибли 16 человек

11:53 12.12.2019
На Донбассе в результате конфликта в 2019 году ранены 136 гражданских, убиты 26 – Мониторинговая миссия ООН в Украине

На Донбассе в результате конфликта в 2019 году ранены 136 гражданских, убиты 26 – Мониторинговая миссия ООН в Украине

08:17 12.12.2019
В результате пожара в одесском колледже погибло 16 и пострадало 30 человек

В результате пожара в одесском колледже погибло 16 и пострадало 30 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Директора ГП "Безопасность" обвиняют в срыве оборонного заказа: ему сообщено о подозрении в миллионных злоупотреблениях и государственной измене

Пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электроприбора, назначены новые руководители ГУ ГСЧС

Полиция конвоировала подозреваемую по делу об убийстве Шеремета Кузьменко в СИЗО

Нацгвардейцы вывели Кузьменко из зала суда, несмотря на сопротивление её сторонников

Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Киберполиция разоблачила мошенника за хищение более миллиона гривень с банковских счетов граждан

Пограничники пресекли попытки незаконного перемещения через российско-украинскую границу 660 кг красной икры сомнительного качества

МИД Украины сообщил об итогах первого официального визита Пристайка в Берлин

Коляда: первоочередно необходимо предоставлять жилье ветеранам с инвалидностью и семьям погибших в Сумской области

Автомобиль в субботу насмерть сбил двух велосипедистов в Киеве

Зеленский подписал указ о присвоении ряда дипломатических рангов

С начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции украинских войск

Полиция приостановила работу 27 игорных заведений в Харьковской области, 361 закрылось самостоятельно

Во Львовской области 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением после посещения местного ресторана

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в Карпатах 23-24 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА