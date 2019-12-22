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04:20 22.12.2019

Киберполиция разоблачила мошенника за хищение более миллиона гривень с банковских счетов граждан

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Сотрудники Киберполиции в Днепропетровской области совместно со следователями полиции разоблачили 31-летнего местного жителя за похищение более миллиона гривень с банковских счетов граждан, сообщил департамент киберполиции Украины.

"Мужчина дублировал банковские карты граждан. Имитируя ошибку работы банкомата, он с помощью специальных манипуляций дублировал карточку следующего пользователя банка. Мужчине объявлено о подозрении и арестовано сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения обыска в его доме полицейские изъяли скомпрометированы карточки, мобильные телефоны и sim-карты, использованные при совершении преступлений.

"К совершению правонарушений злоумышленник тщательно готовился. Он заказал более сотни карт, которые не имели идентификатора пользователя, то есть выступали "белым пластиком". В дальнейшем он использовал эти карточки для дубляжа оригинальных карт граждан. Преступная схема выглядела так: при использовании банкомата, он имитировал возникновение проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим злоумышленник проводил специальные манипуляции с банкоматом, позволяли копировать карточку следующего пользователя. Поэтому получал доступ к банковским картам граждан", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители установили, что мужчина менял финансовый номер телефона на свой, что позволяло управлять системой интернет-банкинга потерпевшего. Это позволило не только похитить имеющиеся на карточках средства, но и увеличить кредитные лимиты на счетах пострадавших лиц и оформлять онлайн-кредиты.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, квалифицированном по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

"Жителю Днепропетровской области объявлено о подозрении. Судом вынесено решение о его аресте с правом внесения залога в размере 38 420 грн", - добавили в пресс-службе.

Теги: #разоблачение #украина #киберполиция #мошенник
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