МИД Украины сообщил об итогах первого официального визита Пристайка в Берлин

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в ходе первого официального визита в Берлин обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом вопросы двустороннего характера и энергобезопасности, сообщила пресс-служба МИД.

"В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств состоялось обсуждение вопросов двустороннего характера и энергобезопасности, а также путей реализации решений Парижского саммита Н4 с целью достижения прогресса в Минском процессе", - сказано в сообщении.

Как отмечается, по договоренности министров в начале года Украину посетит делегация государственных секретарей немецких министерств для продолжения интенсивного межотраслевого диалога с украинскими визави.

"Это будет уже четвертый такой визит за последние несколько лет", - подчеркнули в пресс-службе министерства,

Пристайко также встретился с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, который высоко оценил достижения Украины на пути масштабных внутригосударственных преобразований, несмотря на войну на Донбассе.

Отмечается, что важными с точки зрения дальнейшей поддержки ФРГ Украины стали встречи с председателем комитета Бундестага по иностранным делам Норбертом Рьотгеном и внешнеполитическим спикером фракции "Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз" в Бундестаге Юргеном Гардта.

"Пристайко отметил приверженность Украины политически-дипломатическому пути завершения войны на Донбассе и важности сохранения санкционного давления на РФ. Стороны достигли договоренности с целью активизации межпарламентского сотрудничества Украины и Германии", - отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Пристайко встретился с членами группы по связям с Украиной в Бундестаге во главе с ее председателем Омидом Нурипуром (фракция "Зеленых"). Он проинформировал о шагах украинского правительства, направленных на обеспечение дальнейшего экономического роста и улучшения инвестиционного климата в стране, а также обратился с просьбой о поддержке движения Киева к членству в ЕС и НАТО.

"Основной темой разговора с министром экономического сотрудничества и развития Германии Гердом Мюллером стала поддержка правительством ФРГ дальнейшего курса нашего государства на продолжение глубинных реформ и проекты финансово-технического сотрудничества. Министр В.Пристайко поблагодарил немецкую сторону как ведущему донору Украины по масштабное содействие. Также отмечена необходимость фокусировки помощи ФРГ в нескольких приоритетных сферах, в частности с целью улучшения экономической ситуации и инфраструктуры на востоке Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Мюллер принял приглашение Пристайко посетить Украину в 2020 году.

"Приоритетным вопросом на встрече с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекер стало обеспечение реального прогресса на Минском треке. Немецкий собеседник особо отметил позитивный настрой Киева в этом контексте. Он отметил, что Украина, как и раньше, имеет полную поддержку со стороны канцлера Ангелы Меркель", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, глава МИД Украины Пристайко 19-20 декабря пребывает с рабочим визитом в Германии.