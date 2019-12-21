Зеленский подписал указ о присвоении ряда дипломатических рангов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О присвоении дипломатических рангов", сообщает Офис главы государства.

Соответствующий указ №934/2019 от 21 декабря опубликован на официальном сайте.

Согласно указу, чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Болгария Виталию Москаленко присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Кроме того, четырем лицам присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла первого класса и пяти – второго класса.