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19:33 21.12.2019

Зеленский подписал указ о присвоении ряда дипломатических рангов

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Зеленский подписал указ о присвоении ряда дипломатических рангов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О присвоении дипломатических рангов", сообщает Офис главы государства.

Соответствующий указ №934/2019 от 21 декабря опубликован на официальном сайте.

Согласно указу, чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Болгария Виталию Москаленко присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Кроме того, четырем лицам присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла первого класса и пяти – второго класса.

 

Теги: #дипранги #указ #украина #зеленский
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