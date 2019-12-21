События

18:39 21.12.2019

С начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции украинских войск

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С начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции украинских войск

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Фейсбук.

В том числе боевики использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь дважды. Защитников Крымского обстреляли из минометов калибра 120 мм. Под населенным пунктом Зайцево опорные пункты украинских войске обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также был обстрелян населенный пункт Хутор Вильный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики провели три обстрела позиций Объединенных сил. В районе Новотроицкого вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, под Песками – дважды открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

Теги: #сводки #всу #оос
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