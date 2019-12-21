Полиция приостановила работу 27 игорных заведений в Харьковской области, 361 закрылось самостоятельно

С начала отработки территории Харьковской области полицейские проверили 432 заведения, которые связаны с игорным бизнесом

"В результате деятельность 27 объектов приостановлена, 361 закрылись самостоятельно. По 44 еще идут следственные действия (опись и изъятие имущества, установление собственников и т.п)", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли 86 игровых автоматов, 306 единиц компьютерной техники, 27 столов для игры в покер, 17 рулеток, 71 единицу другого игорного оборудования, около 15 тыс. грн.

Полиция открыла 62 уголовных производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

72 мобильные группы из числа работников территориальных отделов полиции, управления стратегических расследований и следственных подразделений продолжают работу по отработке оперативной информации о деятельности игорных заведений на территории города и области.