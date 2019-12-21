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15:39 21.12.2019

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в Карпатах 23-24 декабря

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Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в Карпатах 23-24 декабря

В Карпатах 23-24 декабря прогнозируется существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метелица, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС со ссылкой на информацию УкрГидрометцентра.

В воскресенье ночью в Закарпатской области, на протяжении 23-24 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с.

"Погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона", - отмечается в сообщении.

Теги: #карпаты #погода #предупреждение #прогноз
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