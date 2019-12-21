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15:17 21.12.2019

740 заведений профобразования пройдут аудит в 2020 году

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740 заведений профобразования пройдут аудит в 2020 году

Министерство образования и науки сообщает, что 740 заведений профессионального образования пройдут аудит в 2020 году.

"В следующем году более 740 заведений профобразования, которые сегодня работают в Украине, пройдут аудит. Его основная цель - получить данные для построения оптимальной карты заведений профобразования, определить лучших, где могут быть сконцентрированы ресурсы государства и ученики", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Предполагается, что аудит будет состоять из двух частей - анкетирование учреждений и региональных обсуждений.

На данный момент Минобразования дорабатывает анкету, которая будет разослана заведениям профобразования, а также согласовывает с стейкхолдерами, как должен проходить аудит.

"Необходимость аудита в том, чтобы иметь объективный срез среди работающих заведений. Поставив всех в равные условия оценки, мы сможем выявить наиболее способных и эффективных. Далее, проанализировав результаты, мы предоставим рекомендации местным управленцам по организации работы сети. Как результат, конкурентные заведения смогут получать больше ресурсов для развития и подготовки учащихся ", - отмечают в министерстве.

Начать аудит планируется в январе 2020 года.

Теги: #профобразование #аудит #минобразования
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